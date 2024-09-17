Дозвонился ни с первого раза: Байден поговорил с Трампом
Белый дом: Байден созвонился с Трампом после попытки покушения на республиканца
Президент США Джо Байден созвонился со своим предшественником Дональдом Трампом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages / Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Американский лидер Джо Байден звонил кандидату от республиканцев на пост президента Штатов Дональду Трампу после очередной попытки покушения, но не смог дозвониться. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, спустя время политики всё-таки поговорили.
Как рассказали в Белом доме, Байден звонил Трампу сразу после покушения на республиканца, но тот был недоступен. В результате действующий президент Америки смог поговорить с предшественником только сегодня.
«Президент Байден только что поговорил с экс-президентом Трампом и выразил своё облегчение относительно того, что он в безопасности. Они тепло побеседовали, и бывший президент Трамп выразил признательность за звонок», — написала в соцсети X старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.
Как писал Life.ru, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.