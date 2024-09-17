Дозвонился ни с первого раза: Байден поговорил с Трампом

Американский лидер Джо Байден звонил кандидату от республиканцев на пост президента Штатов Дональду Трампу после очередной попытки покушения, но не смог дозвониться. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, спустя время политики всё-таки поговорили.

Как рассказали в Белом доме, Байден звонил Трампу сразу после покушения на республиканца, но тот был недоступен. В результате действующий президент Америки смог поговорить с предшественником только сегодня.