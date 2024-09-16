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16 сентября, 17:06

Трамп назвал фамилии двух ответственных за новое покушение на него

Трамп заявил, что риторика Харрис и Байдена привела к новому покушению на него

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что риторика его оппонентки Камалы Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена подтолкнула 58-летнего Райана Уэсли Раута совершить покушение на него. По его мнению, провокационные высказывания демократов могли запросто спровоцировать подозреваемого.

«Он верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней. Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, в особенности ко второму покушению привели заявления Харрис и Байдена о том, что он якобы является угрозой демократии.

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Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Вскоре выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Energy

Наталья Демьянова
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