Трамп назвал фамилии двух ответственных за новое покушение на него

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что риторика его оппонентки Камалы Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена подтолкнула 58-летнего Райана Уэсли Раута совершить покушение на него. По его мнению, провокационные высказывания демократов могли запросто спровоцировать подозреваемого.

«Он верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней. Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.