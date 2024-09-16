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16 сентября, 16:44

«Усвоил урок»: Маску пришлось удалить пост с «шуткой» об отсутствии покушений на Харрис

Маску пришлось удалить пост с «шуткой» об отсутствии покушений на Харрис

Американскому предпринимателю и стороннику Дональда Трампа Илону Маску пришлось удалить пост в соцсети X, в котором он «пошутил» об отсутствии покушений на кандидата в президенты США Камалу Харрис. Миллиардер отметил, что «усвоил урок».

«Ну, один из уроков, которые я усвоил, заключается в том, что, если я шучу о чём-то для группы людей и они смеются, это не значит, что это будет так же уморительно в качестве поста в X», — написал Маск в новом посте.

Напомним, ранее предприниматель прокомментировал повторное покушение на Дональда Трампа и поинтересовался, почему никто не пытается убить демократов Джо Байдена и Камалу Харрис. Впрочем, заметил Маск, действующий президент США и без покушений выглядит как «ходячий труп».

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Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер с поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Вскоре выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение.

Обложка ©

Flickr / 3faf com

Наталья Демьянова
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