«Усвоил урок»: Маску пришлось удалить пост с «шуткой» об отсутствии покушений на Харрис

Американскому предпринимателю и стороннику Дональда Трампа Илону Маску пришлось удалить пост в соцсети X, в котором он «пошутил» об отсутствии покушений на кандидата в президенты США Камалу Харрис. Миллиардер отметил, что «усвоил урок».

«Ну, один из уроков, которые я усвоил, заключается в том, что, если я шучу о чём-то для группы людей и они смеются, это не значит, что это будет так же уморительно в качестве поста в X», — написал Маск в новом посте.