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16 сентября, 02:56

«И никто не пытается убить Харрис»: Маск указал на неудобный факт после покушения на Трампа

Маск удивился, что никто не пытается убить Байдена или Харрис вместо Трампа

Американский миллиардер и сторонник Дональда Трампа Илон Маск прервал молчание и впервые прокомментировал неудачную попытку покушения на кандидата в президенты. Владелец соцсети X пришёл в недоумение, почему Джо Байден и Камала Харрис ни разу не оказывались в прицеле злопыхателей в отличие от своего главного конкурента.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал бизнесмен.

«Не доиграл в гольф»: Трамп нашёл во второй попытке покушения на себя повод для шуток
«Не доиграл в гольф»: Трамп нашёл во второй попытке покушения на себя повод для шуток

Вооружённый автоматом Калашникова злоумышленник хотел устранить Трампа 15 сентября, когда тот играл в гольф. Однако в планы киллера вмешались агенты Секретной службы США, которые спугнули преступника ответным огнём, а затем произвели его задержание. Недоброжелателем политика оказался поклонник Украины Райан Раут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илья Пушкарев
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