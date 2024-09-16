«И никто не пытается убить Харрис»: Маск указал на неудобный факт после покушения на Трампа

Американский миллиардер и сторонник Дональда Трампа Илон Маск прервал молчание и впервые прокомментировал неудачную попытку покушения на кандидата в президенты. Владелец соцсети X пришёл в недоумение, почему Джо Байден и Камала Харрис ни разу не оказывались в прицеле злопыхателей в отличие от своего главного конкурента.