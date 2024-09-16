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16 сентября, 02:28

«Не доиграл в гольф»: Трамп нашёл во второй попытке покушения на себя повод для шуток

NYT: Трамп сожалеет, что не смог доиграть в гольф из-за попытки покушения

Оказавшийся на волоске от гибели экс-президент США Дональд Трамп с юмором воспринял вторую по счёту попытку покушения. В личных беседах политик жалуется, что нерадивый стрелок помешал ему доиграть в гольф, утверждает газета New York Times.

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — рассказали NYT близкие к Трампу источники.

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Кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного недоброжелателя 15 сентября. Вооружённый автоматом киллер подкараулил республиканца на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал ВСУ и даже посещал Киев.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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