«Не доиграл в гольф»: Трамп нашёл во второй попытке покушения на себя повод для шуток

Оказавшийся на волоске от гибели экс-президент США Дональд Трамп с юмором воспринял вторую по счёту попытку покушения. В личных беседах политик жалуется, что нерадивый стрелок помешал ему доиграть в гольф, утверждает газета New York Times.

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — рассказали NYT близкие к Трампу источники.