«Не доиграл в гольф»: Трамп нашёл во второй попытке покушения на себя повод для шуток
NYT: Трамп сожалеет, что не смог доиграть в гольф из-за попытки покушения
Оказавшийся на волоске от гибели экс-президент США Дональд Трамп с юмором воспринял вторую по счёту попытку покушения. В личных беседах политик жалуется, что нерадивый стрелок помешал ему доиграть в гольф, утверждает газета New York Times.
«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — рассказали NYT близкие к Трампу источники.
Кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного недоброжелателя 15 сентября. Вооружённый автоматом киллер подкараулил республиканца на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал ВСУ и даже посещал Киев.
Flickr / Trump White House Archived