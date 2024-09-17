В ВСУ подтвердили контакты с подозреваемым в покушении на Трампа
CNN: Покушавшийся на Трампа несколько раз связывался с представителями ВСУ
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут проявил интерес к украинским военным. Он несколько раз пытался связаться с ВСУ, однако его предложения оказались слишком фантастическими, чтобы вызвать серьёзное внимание, пишет CNN.
Как сообщил телеканалу представитель командования сухопутными силами ВСУ, подозреваемый выходил на украинских военных и предлагал им услуги иностранных наёмников, однако на эти предложения ему даже не стали отвечать. Он также отметил, что в целом все идеи Уэсли можно назвать «бредом», которые нереально реализовать.
Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы.