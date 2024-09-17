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16 сентября, 22:03

В ВСУ подтвердили контакты с подозреваемым в покушении на Трампа

CNN: Покушавшийся на Трампа несколько раз связывался с представителями ВСУ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут проявил интерес к украинским военным. Он несколько раз пытался связаться с ВСУ, однако его предложения оказались слишком фантастическими, чтобы вызвать серьёзное внимание, пишет CNN.

Как сообщил телеканалу представитель командования сухопутными силами ВСУ, подозреваемый выходил на украинских военных и предлагал им услуги иностранных наёмников, однако на эти предложения ему даже не стали отвечать. Он также отметил, что в целом все идеи Уэсли можно назвать «бредом», которые нереально реализовать.

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Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Кирилл Сосновских
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