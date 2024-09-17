В ВСУ подтвердили контакты с подозреваемым в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут проявил интерес к украинским военным. Он несколько раз пытался связаться с ВСУ, однако его предложения оказались слишком фантастическими, чтобы вызвать серьёзное внимание, пишет CNN.

Как сообщил телеканалу представитель командования сухопутными силами ВСУ, подозреваемый выходил на украинских военных и предлагал им услуги иностранных наёмников, однако на эти предложения ему даже не стали отвечать. Он также отметил, что в целом все идеи Уэсли можно назвать «бредом», которые нереально реализовать.