Появилось видео задержания проукраинского радикала, который хотел убить Трампа
Полиция округа Мартин опубликовала видео задержания покушавшегося на Трампа
Появилось видео момента задержания проукраинского радикала Райана Раута, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа. Судя по кадрам, снятым с нагрудной камеры сотрудника правоохранительных органов, подозреваемый с поднятыми руками и без всяких пререканий сдался оперативникам.
Момент задержания американца, который планировал убить Трампа. Видео © Martin County Sheriff's Office
Тем временем представитель «Иностранного легиона» Украины подтвердил американским СМИ, что Раут контактировал с ними, но якобы никогда не входил в состав военного подразделения.
Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы.