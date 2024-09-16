Появилось видео задержания проукраинского радикала, который хотел убить Трампа

Появилось видео момента задержания проукраинского радикала Райана Раута, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа. Судя по кадрам, снятым с нагрудной камеры сотрудника правоохранительных органов, подозреваемый с поднятыми руками и без всяких пререканий сдался оперативникам.

Тем временем представитель «Иностранного легиона» Украины подтвердил американским СМИ, что Раут контактировал с ними, но якобы никогда не входил в состав военного подразделения.