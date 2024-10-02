Галкин*, Белый*, Шац* и другие звёзды-иноагенты массово бегут из Израиля
Галкин*, Белый* и Шац* покидают Израиль на фоне войны с Ливаном и ударов Ирана
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © VK / Руслан Белый, © АГН "Москва" / Андрей Любимов
Максим Галкин*, Руслан Белый*, Михаил Шац* и другие звёзды-иноагенты массово покидают Израиль на фоне войны с Ливаном и атак Ирана. Как выяснил SHOT, Алла Пугачёва с мужем-комиком, например, уезжает жить в США — к дочке Кристине Орбакайте.
Израиль, который долгое время считался убежищем для российских звёзд, теперь превратился в страну-агрессора, начав наземную операцию в Ливане. Как только ситуация стала ухудшаться, Галкин* полностью убрал из своего гастрольного тура Израиль. Сначала он уехал с Аллой на Кипр, но уже на этой неделе они вылетают в Европу, а потом в Штаты, где сейчас живёт Кристина Орбакайте.
Иран устроил массированный обстрел Израиля вечером 1 октября. По данным СМИ, удары наносились по военным объектам, в том числе авиабазам ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим». При этом Тель-Авив опровергает сообщения о повреждениях военной инфраструктуры.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.