Военные Франции и Великобритании помогали Израилю отражать удар Ирана

Французские и британские военные участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщили в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

Силы стран на Ближнем Востоке были мобилизованы для парирования угрозы со стороны Тегерана.

Париж и Лондон поддержали право Израиля защищать страну и граждан от угроз.