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Регион
2 октября, 04:56

Военные Франции и Великобритании помогали Израилю отражать удар Ирана

Французские и британские военные участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщили в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

Силы стран на Ближнем Востоке были мобилизованы для парирования угрозы со стороны Тегерана.

Пентагон: Эсминцы ВМС США перехватили часть иранских ракет вблизи Израиля
Пентагон: Эсминцы ВМС США перехватили часть иранских ракет вблизи Израиля

Париж и Лондон поддержали право Израиля защищать страну и граждан от угроз.

Ранее с заявлением о праве Израиля нанести превентивный удар по Ирану выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Дэвид Вэнс. Его соперник на дебатах демократ Тим Уолз ушёл от ответа на вопрос.

Обложка ©

armée de Terre/Défense/Alexandre Serpillo

Артур Лапсаков
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