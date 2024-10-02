Военные Франции и Великобритании помогали Израилю отражать удар Ирана
Французские и британские военные участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщили в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.
Силы стран на Ближнем Востоке были мобилизованы для парирования угрозы со стороны Тегерана.
Париж и Лондон поддержали право Израиля защищать страну и граждан от угроз.
Ранее с заявлением о праве Израиля нанести превентивный удар по Ирану выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Дэвид Вэнс. Его соперник на дебатах демократ Тим Уолз ушёл от ответа на вопрос.