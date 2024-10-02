Полковник объяснил, как Ирану удалось сделать из «Железного купола» Израиля дырявый дуршлаг
Полковник Баранец: Иран перегрузил «Железный купол» Израиля сотнями ракет
Антенна радиолокационной станции батареи «Железного купола». Фото © Wikipedia
Хвалёный «Железный купол» не помог Израилю во время ракетных атак Израиля и оказался «дырявым дуршлагом», пропустившим большую часть снарядов. Таким мнением поделился с 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Все разговоры израильтян, американцев о тактико-технических возможностях «Железного купола» — это враньё, точка. Американцы в своё время «Железный купол» купили и попробовали его испытать у себя в США — внимание. Так вот — получилось, что этот самый «Железный купол» — они его назвали дырявым дуршлагом, потому что из 10 ракет он пропускал восемь, из 100 он пропускал 80», — рассказал Баранец.
Военный эксперт считает, что Иран знал о слабом месте Израиля и поэтому совершил массированную атаку по «Железному куполу», перегрузив его. По его словам, пока не создано средство защиты, которое засекло бы абсолютно все выпущенные ракеты. Это одна из сложнейших проблем сегодня всего мира, а не только Израиля.
«Это называется перегрузка. Локаторы, радары «Железного купола» — они не переваривают такое количество ракет. Это приём популярный, и это одна из сложнейших проблем любой противовоздушной обороны — и российской, и еврейской, иранской, и американской, и французской. У всех эта одна проблема», — объяснил полковник в отставке.
Он отметил, что Израиль может отразить только 20 ракет, а в его сторону летело 400. Все оставшиеся ударили прямо в цель.
Как сообщал Life.ru, вечером 1 октября Иран ударил по военным объектам Израиля. По данным СМИ, взрывы можно было слышать со стороны авиабаз ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Кроме того, фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. Власти Ирана сообщали, что 90% ракет достигли целей. Там отметили, что пока высокотехнологичные ракеты не применялись для удара по Израилю. В случае ответного удара Иран подготовил ещё сотни ракет для атаки.