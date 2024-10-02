Полковник объяснил, как Ирану удалось сделать из «Железного купола» Израиля дырявый дуршлаг

Хвалёный «Железный купол» не помог Израилю во время ракетных атак Израиля и оказался «дырявым дуршлагом», пропустившим большую часть снарядов. Таким мнением поделился с 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Все разговоры израильтян, американцев о тактико-технических возможностях «Железного купола» — это враньё, точка. Американцы в своё время «Железный купол» купили и попробовали его испытать у себя в США — внимание. Так вот — получилось, что этот самый «Железный купол» — они его назвали дырявым дуршлагом, потому что из 10 ракет он пропускал восемь, из 100 он пропускал 80», — рассказал Баранец.

Военный эксперт считает, что Иран знал о слабом месте Израиля и поэтому совершил массированную атаку по «Железному куполу», перегрузив его. По его словам, пока не создано средство защиты, которое засекло бы абсолютно все выпущенные ракеты. Это одна из сложнейших проблем сегодня всего мира, а не только Израиля.

«Это называется перегрузка. Локаторы, радары «Железного купола» — они не переваривают такое количество ракет. Это приём популярный, и это одна из сложнейших проблем любой противовоздушной обороны — и российской, и еврейской, иранской, и американской, и французской. У всех эта одна проблема», — объяснил полковник в отставке.