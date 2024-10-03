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3 октября, 18:38

В Израиле сообщили о гибели девятого бойца ЦАХАЛ на юге Ливана

Израиль потерял ещё одного военного в ходе наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ведомства, 21-летний капитан Бен-Цион Фалах, служивший в десантной бригаде, погиб 2 октября на юге Ливана. The Times of Israel уточнил, что солдат погиб в результате «отдельного инцидента», не связанного с боестолкновениями, в которых в тот же день погибли восемь других израильтян.

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Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане. Жертвами нападения стали 95 человек, 172 пострадали. После этого ЦАХАЛ официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. А вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства. Израиль сообщил, что погибли 8 военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Александра Мышляева
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