В Израиле сообщили о гибели девятого бойца ЦАХАЛ на юге Ливана

Израиль потерял ещё одного военного в ходе наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ведомства, 21-летний капитан Бен-Цион Фалах, служивший в десантной бригаде, погиб 2 октября на юге Ливана. The Times of Israel уточнил, что солдат погиб в результате «отдельного инцидента», не связанного с боестолкновениями, в которых в тот же день погибли восемь других израильтян.