ЦАХАЛ заявил о первых потерях в боях с «Хезболлой» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сообщила о потерях в ходе наземной операции против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В результате боевых действий погибли восемь военнослужащих, в том числе офицеры и сержанты. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Среди погибших: капитаны Эйтан Ицхак Остер, Харель Этингер и Итай Ариэль Гиат, сержанты Ноам Барзилай, Ор Мантзур и Назаар Иткин, старшие сержанты Альмкен Терефе и Идо Бройер. Кроме того, тяжёлые ранения получили офицер и четыре солдата спецподразделения «Эгоз», а также рядовой бригады «Голани».