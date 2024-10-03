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3 октября, 03:16

ЦАХАЛ заявил о первых потерях в боях с «Хезболлой» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сообщила о потерях в ходе наземной операции против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В результате боевых действий погибли восемь военнослужащих, в том числе офицеры и сержанты. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Среди погибших: капитаны Эйтан Ицхак Остер, Харель Этингер и Итай Ариэль Гиат, сержанты Ноам Барзилай, Ор Мантзур и Назаар Иткин, старшие сержанты Альмкен Терефе и Идо Бройер. Кроме того, тяжёлые ранения получили офицер и четыре солдата спецподразделения «Эгоз», а также рядовой бригады «Голани».

По данным ЦАХАЛ, с начала операции в секторе Газа и вдоль границ палестинского анклава погибли 346 военнослужащих. Общее число израильских потерь за время нового витка ближневосточного конфликта достигло 723 человек.

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Напомним, в конце сентября Израиль начал разведывательные операции в Ливане. Уже 1 октября в ответ на убийство генсека шиитской группировки «Хезболла» шейха Хасана Насралла, Иран устроил массированный обстрел Израиля. После отражения атаки пресс-служба движения объявила о первых наземных боях с ЦАХАЛ на юге Ливана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Zalevsky

Анатолий Цейко
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