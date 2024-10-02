Президент Ирана повторил готовность ещё мощнее ответить на атаку Израиля

Тегеран готов дать Тель-Авиву ещё более мощный и разрушительный ответ, если Израиль атакует Иран. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время брифинга по результатам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Пезешкиан добавил, что обострение ситуации в регионе не нужно ни Штатам, ни Европе, а расширением круга насилия занимается «сионистское образование». При этом по его словам, Тегеран не хочет войны, но вынужден отвечать на действия Израиля.