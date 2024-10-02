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Регион
2 октября, 20:59

Президент Ирана повторил готовность ещё мощнее ответить на атаку Израиля

Глава Ирана Пезешкиан пообещал ответить на возможную атаку Израиля ещё мощнее

Тегеран готов дать Тель-Авиву ещё более мощный и разрушительный ответ, если Израиль атакует Иран. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время брифинга по результатам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Мы ответим сильнее и жёстче, если Израиль ответит нам», — заявил иранский лидер.

Пезешкиан добавил, что обострение ситуации в регионе не нужно ни Штатам, ни Европе, а расширением круга насилия занимается «сионистское образование». При этом по его словам, Тегеран не хочет войны, но вынужден отвечать на действия Израиля.

США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана
США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана

Напомним, что вечером 1 октября огромное количество иранских ракет было запущено по территории Израиля. В Тегеране говорят, будто 90% целей были поражены, а иранским войскам даже не пришлось использовать самые мощные вооружения из арсенала. На следующий день Масуд Пезешкиан заявил, что республика стремится к миру и безопасности всех мусульман, а не войне.

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Юрий Лысенко
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