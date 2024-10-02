США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана

США совместно с Израилем продумывают разные версии ответа на вчерашнюю масштабную ракетную атаку Ирана по еврейскому государству. Об этом сказал замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл, во время выступления в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги*.