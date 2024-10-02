США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана
Замгоссекретаря Кэмпбелл: США совместно с Израилем продумывают ответ Ирану
США совместно с Израилем продумывают разные версии ответа на вчерашнюю масштабную ракетную атаку Ирана по еврейскому государству. Об этом сказал замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл, во время выступления в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги*.
«Что касается недавней атаки Ирана на Израиль, я хотел бы отметить, что не только Израиль продумывает варианты ответы, но и мы тоже», — заявил чиновник.
Напомним, что вечером 1 октября иранские ВС совершили массовый удар ракетами по объектам ЦАХАЛ. СМИ заявляют, что целью стали авиабазы «Неватим» и «Хацерим», а также места дислокации радаров ПВО. Обломки иранских ракет упали на территории Иордании и Палестины. В руководстве республики заявили, что 90% ударов достигли цели, при этом самые мощные вооружения не использовались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вся ответственность за эскалацию лежит на Израиле, а руководство еврейского государства не собирается разгребать последствия своих действий самостоятельно и стремится втянуть США в конфликт с Ираном.
*Организация включена в перечень иностранных агентов Минюста России.
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