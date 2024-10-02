Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 18:22

США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана

Замгоссекретаря Кэмпбелл: США совместно с Израилем продумывают ответ Ирану

США совместно с Израилем продумывают разные версии ответа на вчерашнюю масштабную ракетную атаку Ирана по еврейскому государству. Об этом сказал замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл, во время выступления в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги*.

«Что касается недавней атаки Ирана на Израиль, я хотел бы отметить, что не только Израиль продумывает варианты ответы, но и мы тоже», — заявил чиновник.

Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США ответят на атаку
Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США ответят на атаку

Напомним, что вечером 1 октября иранские ВС совершили массовый удар ракетами по объектам ЦАХАЛ. СМИ заявляют, что целью стали авиабазы «Неватим» и «Хацерим», а также места дислокации радаров ПВО. Обломки иранских ракет упали на территории Иордании и Палестины. В руководстве республики заявили, что 90% ударов достигли цели, при этом самые мощные вооружения не использовались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вся ответственность за эскалацию лежит на Израиле, а руководство еврейского государства не собирается разгребать последствия своих действий самостоятельно и стремится втянуть США в конфликт с Ираном.

*Организация включена в перечень иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

Telegram / اخبار جنگ ایران جنگ اسرائیل

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров