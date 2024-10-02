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Регион
2 октября, 17:36

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран стремится к миру, а не к войне

Иран стремится к миру на Ближнем Востоке, а не к войне. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан по завершении переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

«Безопасность региона — это безопасность всех мусульман, мы стремимся к миру и спокойствию, а не к войне», — цитирует его слова Al Jazeera.

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Напомним, что вечером 1 октября ВС Ирана нанесли массовый удар ракетами по израильской территории. В Тегеране утверждают, будто 90% ударов достигли целей, при этом самые мощные ракеты иранской армии не использовались. Аналитики ожидают ответ Израиля на эту атаку.

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ТАСС / Zuma

Юрий Лысенко
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