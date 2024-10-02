Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Гутерриш заявил, что осуждает массированный ракетный удар Ирана по Израилю
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. По его словам, такие действия не приносят пользы палестинской стороне и лишь увеличивают страдания простого народа.
«Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Как сообщал Life.ru, вечером 1 октября Иран нанёс массированней удар по Израилю. По словам властей Тегерана, 90% снарядов достигли своих целей, хотя армия не использовала самые навороченные ракеты. Эксперты отметили, что совсем скоро Тель-Авив может ответить на удар, однако Иран предупредил, что может «бахнуть» ещё сильнее в случае опасности.
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