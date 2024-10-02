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2 октября, 04:44

«Хезболла» впервые заявила о наземном бое с бойцами ЦАХАЛ на юге Ливана

Шиитская группировка «Хезболла» заявило о боестолкновениях с пехотой Армии обороны Израиля на юге Ливана. Об этом сказано в телеграм-канале «Исламского сопротивления».

«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду... столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населённый пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер», — сказано в заявлении.

По данным группировки, в ходе боя израильские силы «понесли потери и были вынуждены отступить». Сообщения о столкновениях сил на земле пришли впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане.

Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара ВВС Израиля
Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара ВВС Израиля

Напомним, Израиль возобновил обстрелы столицы Ливана — города Бейрут — после отражения массированного ракетного удара со стороны Ирана. Удары боевой авиации носили точечный характер и проводились на юге города.

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Telegram / حزب الله الإلكتروني

Артур Лапсаков
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