Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара ВВС Израиля
Разрушенное здание в Бейруте. Обложка © X / sarah
Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара авиации Израиля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.
Боевая авиация работала по району Шийях. В соседних от разрушенного дома вылетели стёкла.
Удары Израиля по Бейруту. Видео © X / Daniel Mayakovski
По данным телеканала Al Mayadeen, израильские самолёты наносят удары по южной окраине ливанской столицы — там расположены офисы шиитского движения «Хезболла». Слышны мощные взрывы.
Вечером 1 октября Иран провёл массированную ракетную атаку по Израилю. Одними из целей были две базы военно-воздушных сил и штаб-квартира разведывательной службы «Моссад». В исламской республике заявили, что это месть за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР.