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2 октября, 01:55

Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара ВВС Израиля

Разрушенное здание в Бейруте. Обложка © X / sarah

Разрушенное здание в Бейруте. Обложка © X / sarah

Жилой дом полностью разрушен в Бейруте в результате удара авиации Израиля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Боевая авиация работала по району Шийях. В соседних от разрушенного дома вылетели стёкла.

Удары Израиля по Бейруту. Видео © X / Daniel Mayakovski

По данным телеканала Al Mayadeen, израильские самолёты наносят удары по южной окраине ливанской столицы — там расположены офисы шиитского движения «Хезболла». Слышны мощные взрывы.

Израиль после атаки Ирана возобновил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте
Израиль после атаки Ирана возобновил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Вечером 1 октября Иран провёл массированную ракетную атаку по Израилю. Одними из целей были две базы военно-воздушных сил и штаб-квартира разведывательной службы «Моссад». В исламской республике заявили, что это месть за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР.

Артур Лапсаков
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