Россия отправила свыше 30 тонн гумпомощи Ливану, пострадавшему от Израиля
Загрузка гумпомощи в Ил-76. Обложка © Telegram / МЧС России
Российский самолёт Ил-76 доставил пострадавшим от израильских ударов в Ливане 33 тонны гуманитарного груза, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин и глава МЧС РФ Александр Куренков. Кадры загрузки спецборта публикует МЧС.
Загрузка гумпомощи в Ил-76. Видео © Telegram / МЧС России
Россия отправила населению Ливана продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, передвижные электростанции. На видео министерство показало, как груз размещают внутри Ил-76 в специальных контейнерах.
Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. А вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел Израиля. По данным СМИ, удары наносились по военным объектам, в том числе авиабазам ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим». При этом Тель-Авив опровергает сообщения о повреждениях военной инфраструктуры. Позже Израиль сообщил о своих потерях: погибли 8 военнослужащих.