Израиль ликвидировал преемника Насраллы, пишут СМИ

Новый лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом убитого Хасана Насраллы, погиб в результате израильского удара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как утверждает телеканал, Хашем Сафи ад-Дин был убит в пятницу, 4 октября, в результате удара по южному пригороду Бейрута. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно, члены движения потеряли связь со своим ноым лидером.

Хашим Сафи ад-Дин стал главой «Хезболлы» 29 сентября. Он является двоюродным братом Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября. До этого Сафи ад-Дин был председателем исполнительного совета «Хезболлы» и вторым лицом в группировке.