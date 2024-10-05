Израиль ликвидировал преемника Насраллы, пишут СМИ
Al Arabiya: Новый глава «Хезболлы» Сафи ад-Дин погиб в результате удара Израиля
Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Bilal Hussein
Новый лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом убитого Хасана Насраллы, погиб в результате израильского удара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Как утверждает телеканал, Хашем Сафи ад-Дин был убит в пятницу, 4 октября, в результате удара по южному пригороду Бейрута. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно, члены движения потеряли связь со своим ноым лидером.
Хашим Сафи ад-Дин стал главой «Хезболлы» 29 сентября. Он является двоюродным братом Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября. До этого Сафи ад-Дин был председателем исполнительного совета «Хезболлы» и вторым лицом в группировке.
Накануне сообщалось, что Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на предполагаемый штаб нового лидера «Хезболлы». Спустя сутки группировка никак не прокомментировала результаты израильских атак.
Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».