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5 октября, 11:09

Израиль ликвидировал преемника Насраллы, пишут СМИ

Al Arabiya: Новый глава «Хезболлы» Сафи ад-Дин погиб в результате удара Израиля

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Bilal Hussein

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Bilal Hussein

Новый лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом убитого Хасана Насраллы, погиб в результате израильского удара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как утверждает телеканал, Хашем Сафи ад-Дин был убит в пятницу, 4 октября, в результате удара по южному пригороду Бейрута. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно, члены движения потеряли связь со своим ноым лидером.

Хашим Сафи ад-Дин стал главой «Хезболлы» 29 сентября. Он является двоюродным братом Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября. До этого Сафи ад-Дин был председателем исполнительного совета «Хезболлы» и вторым лицом в группировке.

Накануне сообщалось, что Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на предполагаемый штаб нового лидера «Хезболлы». Спустя сутки группировка никак не прокомментировала результаты израильских атак.

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Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».

Наталья Демьянова
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