«Хезболла» выбрала нового лидера — двоюродного брата убитого Насраллы

Главный руководящий орган ливанской шиитской партии «Хезболла» избрал двоюродного брата убитого Хасана Насраллы Хашема Сафи ад-Дина новым генеральным секретарём организации. Ранее он занимал должность главы исполнительного комитета. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Важно отметить, что на данный момент официального подтверждения избрания Сафи ад-Дина не опубликовано. Тем временем газета NYT сообщала, что именно он возглавит «Хезболлу» после гибели Насраллы.