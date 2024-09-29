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29 сентября, 20:37

«Хезболла» выбрала нового лидера — двоюродного брата убитого Насраллы

Al Arabiya: Новым генсеком «Хезболлы» избран Хашем Сафи ад-Дин

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Главный руководящий орган ливанской шиитской партии «Хезболла» избрал двоюродного брата убитого Хасана Насраллы Хашема Сафи ад-Дина новым генеральным секретарём организации. Ранее он занимал должность главы исполнительного комитета. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Важно отметить, что на данный момент официального подтверждения избрания Сафи ад-Дина не опубликовано. Тем временем газета NYT сообщала, что именно он возглавит «Хезболлу» после гибели Насраллы.

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Ранее израильские ВВС совершили налёт на один из районов Бейрута, где, как предполагалось, находился подземный бункер «Хезболлы». Сообщалось, что целью удара был лидер организации Хасан Насралла. Вскоре «Хезболла» официально признала гибель своего руководителя.

Анатолий Цейко
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