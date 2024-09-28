Двоюродный брат убитого Насраллы может стать новым главой «Хезболлы»
NYT: Хашем Сафи ад-Дин может стать новой главой «Хезболлы» после гибели Насраллы
Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин может занять должность главы шиитского движения после гибели его двоюродного брата Хасана Насраллы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Авторы материала уточнили, что Сафи ад-Дин является одним из немногих, кто остался в живых из высокопоставленных членов «Хезболлы» после ударов Израиля. В связи с этим двоюродный брат Насраллы может рассматриваться в качестве его потенциального преемника.
Напомним, что накануне Израиль сбросил мощные авиабомбы на район Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Однако затем движение подтвердило гибель своего руководителя. Там указали, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». СМИ также раскрыли, что Израиль ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа от прекращения ударов по территории еврейского государства. Позднее члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера.