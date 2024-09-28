Двоюродный брат убитого Насраллы может стать новым главой «Хезболлы»

Глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин может занять должность главы шиитского движения после гибели его двоюродного брата Хасана Насраллы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Авторы материала уточнили, что Сафи ад-Дин является одним из немногих, кто остался в живых из высокопоставленных членов «Хезболлы» после ударов Израиля. В связи с этим двоюродный брат Насраллы может рассматриваться в качестве его потенциального преемника.