«Хезболла» не может связаться со своим новым лидером после ударов Израиля
Reuters: Связь с новым главой «Хезболлы» Сафи ад-Дином пропала с вечера пятницы
Хашим Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Abd Rabbo Ammar / ABACA
Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» с пятницы, 4 октября, не могут связаться с преемником и двоюродным братом Хасана Насраллы Хашимом Сафи ад-Дином. Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, связь с лидером «Хезболлы» пропала после ударов ЦАХАЛ по Бейруту. При этом новые атаки по столице Ливана мешают вести поиски ад-Дина на месте бункера, в котором он мог находиться.
Напомним, предыдущий лидер «Хезболлы», генеральный секретарь движения Хасан Насралла был убит 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Ему было 64 года. Место лидера движения занял двоюродный брат убитого, глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин. Израиль сразу же попытался уничтожить его, обрушив на Бейрут 73 тонны взрывчатки.