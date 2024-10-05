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5 октября, 11:00

«Хезболла» не может связаться со своим новым лидером после ударов Израиля

Reuters: Связь с новым главой «Хезболлы» Сафи ад-Дином пропала с вечера пятницы

Хашим Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Abd Rabbo Ammar / ABACA

Хашим Сафи ад-Дин. Обложка © ТАСС / Abd Rabbo Ammar / ABACA

Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» с пятницы, 4 октября, не могут связаться с преемником и двоюродным братом Хасана Насраллы Хашимом Сафи ад-Дином. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, связь с лидером «Хезболлы» пропала после ударов ЦАХАЛ по Бейруту. При этом новые атаки по столице Ливана мешают вести поиски ад-Дина на месте бункера, в котором он мог находиться.

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Напомним, предыдущий лидер «Хезболлы», генеральный секретарь движения Хасан Насралла был убит 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Ему было 64 года. Место лидера движения занял двоюродный брат убитого, глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин. Израиль сразу же попытался уничтожить его, обрушив на Бейрут 73 тонны взрывчатки.

Никита Никонов
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