«Хезболла» не может связаться со своим новым лидером после ударов Израиля

Члены ливанского шиитского движения «Хезболла» с пятницы, 4 октября, не могут связаться с преемником и двоюродным братом Хасана Насраллы Хашимом Сафи ад-Дином. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, связь с лидером «Хезболлы» пропала после ударов ЦАХАЛ по Бейруту. При этом новые атаки по столице Ливана мешают вести поиски ад-Дина на месте бункера, в котором он мог находиться.