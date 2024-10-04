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4 октября, 13:30

СМИ узнали о тайном захоронении убитого лидера «Хезболлы»

AFP: Лидера «Хезболлы» Насраллу на время захоронили в тайном месте

Хасан Насралла. Обложка © Gettyimages / ANWAR AMRO

Хасан Насралла. Обложка © Gettyimages / ANWAR AMRO

Появились подробности о захоронении погибшего в результате израильской атаки Хасана Насраллы. Как сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник, тело лидера ливанской шиитской группировки на время было решено закопать в тайном месте.

«Насрулла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — говорится в публикации.

Источник агентства объяснил, что массовые траурные мероприятия в Ливане могут привлечь внимание Израиля, которые ударит по скоплению членов «Хезболлы».

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Напомним, генсек «Хезболлы» Насралла был убит 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».

Наталья Демьянова
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