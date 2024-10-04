СМИ узнали о тайном захоронении убитого лидера «Хезболлы»

Появились подробности о захоронении погибшего в результате израильской атаки Хасана Насраллы. Как сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник, тело лидера ливанской шиитской группировки на время было решено закопать в тайном месте.

«Насрулла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — говорится в публикации.