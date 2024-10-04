СМИ узнали о тайном захоронении убитого лидера «Хезболлы»
AFP: Лидера «Хезболлы» Насраллу на время захоронили в тайном месте
Хасан Насралла. Обложка © Gettyimages / ANWAR AMRO
Появились подробности о захоронении погибшего в результате израильской атаки Хасана Насраллы. Как сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник, тело лидера ливанской шиитской группировки на время было решено закопать в тайном месте.
«Насрулла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — говорится в публикации.
Источник агентства объяснил, что массовые траурные мероприятия в Ливане могут привлечь внимание Израиля, которые ударит по скоплению членов «Хезболлы».
Напомним, генсек «Хезболлы» Насралла был убит 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».