«ПВО далеко не так надёжна»: В Штатах забили тревогу из-за стычки Израиля с Ираном
Полковник Дэвис: Израиль из-за проблем с ПВО сильно пострадает в войне с Ираном
Израиль столкнётся с серьёзными последствиями в случае войны с Ираном, считает полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис. По его словам, это произойдёт из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО) у израильской армии.
«Израильская система ПВО далеко не так надёжна, как об этом заявляют публично. И если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесёт тяжёлый ущерб», — написал Дэвис в соцсети Х.
Он также отметил, что деэскалация противостояния с Ираном входит в интересы безопасности Израиля. Дэвис также призвал предотвратить войну до её начала.
Ранее газета The Washington Post написала, что Израиль может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, расположенным на Ближнем Востоке, приказано быть в состоянии повышенной боевой готовности. В свою очередь Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США.
Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы», в том числе генсека движения Хасана Насраллы. В свою очередь, Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом».
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