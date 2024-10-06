«ПВО далеко не так надёжна»: В Штатах забили тревогу из-за стычки Израиля с Ираном

Израиль столкнётся с серьёзными последствиями в случае войны с Ираном, считает полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис. По его словам, это произойдёт из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО) у израильской армии.

«Израильская система ПВО далеко не так надёжна, как об этом заявляют публично. И если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесёт тяжёлый ущерб», — написал Дэвис в соцсети Х.

Он также отметил, что деэскалация противостояния с Ираном входит в интересы безопасности Израиля. Дэвис также призвал предотвратить войну до её начала.