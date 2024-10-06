Иран объявил об отмене всех авиарейсов до утра понедельника
Иран отменил рейсы из всех аэропортов страны до утра понедельника. Как сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Исламской республики Джафар Язерлу, полёты будут приостановлены с 21:00 сегодняшнего вечера.
«Учитывая возникшие ограничения <...> авиарейсы аэропортов страны отменены с 21:00 (20:30 по Москве) воскресенья, 6 октября, до 6:00 (5:30) завтрашнего дня, 7 октября», — приводит его слова иранское агентство Mehr.
Заявление чиновника прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке после массированной атаки Ирана по Израилю.
Ранее газета The Washington Post написала, что Израиль может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, расположенным на Ближнем Востоке, приказано быть в состоянии повышенной боевой готовности. В свою очередь Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США.
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