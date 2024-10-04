«Израиль слетел с катушек»: В Совфеде предрекли серьёзный конфликт на Ближнем Востоке
Сенатор Джабаров: На Ближнем Востоке может разгореться «конфликт не на шутку»
«Израиль слетел с катушек», объявив генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон-грата, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал неуправляемым. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя последние события на Ближнем Востоке.
Как пишет сайт MK.Ru, парламентарий предрёк серьёзный конфликт в регионе, обратив внимание на решение Ирана запустить ракеты в сторону Израиля для защиты Ливана. По его словам, такой мощный удар произошёл впервые.
«Ресурс у Ирана немалый, 70 миллионов населения против 10-15 миллионов израильского. Плюс мощный военный потенциал. Жизнь показала, что Тегеран обладает гиперзвуковыми ракетами и успешно их начинает применять. Хвалёный «Железный купол» пропускает эти ракеты», — отметил сенатор.
По его словам, Израиль собирается ответить Ирану, в результате чего могут погибнуть мирные жители из-за высокой плотности населения. Кроме того, могут пострадать соседние страны. Политик напомнил, что на Совбезе ООН только Россия осудила Израиль за удары по Ливану.
Напомним, ранее МИД Израиля объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Причиной жёсткого решения стало отсутствие осуждения ракетной атаки со стороны Ирана.
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