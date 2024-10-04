«Израиль слетел с катушек»: В Совфеде предрекли серьёзный конфликт на Ближнем Востоке

«Израиль слетел с катушек», объявив генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон-грата, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал неуправляемым. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя последние события на Ближнем Востоке.

Как пишет сайт MK.Ru, парламентарий предрёк серьёзный конфликт в регионе, обратив внимание на решение Ирана запустить ракеты в сторону Израиля для защиты Ливана. По его словам, такой мощный удар произошёл впервые.

«Ресурс у Ирана немалый, 70 миллионов населения против 10-15 миллионов израильского. Плюс мощный военный потенциал. Жизнь показала, что Тегеран обладает гиперзвуковыми ракетами и успешно их начинает применять. Хвалёный «Железный купол» пропускает эти ракеты», — отметил сенатор.