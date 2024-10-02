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Регион
2 октября, 12:25

Песков прокомментировал Life.ru решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Песков: Ситуация на Ближнем Востоке напряжённая, мы призываем к сдержанности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

«Мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-то роли ООН. Ситуация крайне напряжённая в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — отметил представитель Кремля.

Говоря о том, нужно ли реформировать Организацию Объединённых Наций, Песков подчеркнул, что этот процесс требует абсолютного консенсуса, что сегодня практически невозможно.

Песков прокомментировал решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата. Видео © Life.ru

Напомним, Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и закрыл для него въезд в страну. Причиной такого жёсткого решения стало отсутствие осуждения Ирана за атаку на еврейское государство.

Вечером 1 октября Иран атаковал военные объекты Израиля с помощью ракет. СМИ сообщили взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», а также районах, где располагались бронемашины и радары систем ПВО. При этом иранская армия ограничилась использованием лишь малой части своего арсенала, оставив высокотехнологичные ракеты на складах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обещал, что Иран заплатит за атаку высокую цену.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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