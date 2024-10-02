Песков прокомментировал Life.ru решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

«Мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-то роли ООН. Ситуация крайне напряжённая в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — отметил представитель Кремля.

Говоря о том, нужно ли реформировать Организацию Объединённых Наций, Песков подчеркнул, что этот процесс требует абсолютного консенсуса, что сегодня практически невозможно.

Песков прокомментировал решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата. Видео © Life.ru