МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и закрыл для него въезд в страну. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац. Причиной такого жёсткого решения стало отсутствие осуждения Ирана за атаку на еврейское государство.
«Тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля. Этого ненавидящего Израиль генерального секретаря Гутерриша, который оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам, запомнят как пятно в истории Организации Объединённых Наций», — цитирует слова Каца портал Ynet.
Напомним, что вечером 1 октября Иран атаковал военные объекты Израиля с помощью ракет. СМИ сообщили взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», а также районах, где располагались бронемашины и радары систем ПВО. При этом иранская армия ограничилась использованием лишь малой части своего арсенала, оставив высокотехнологичные ракеты на складах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обещал, что Иран заплатит за атаку высокую цену.