МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата

Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и закрыл для него въезд в страну. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац. Причиной такого жёсткого решения стало отсутствие осуждения Ирана за атаку на еврейское государство.

«Тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля. Этого ненавидящего Израиль генерального секретаря Гутерриша, который оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам, запомнят как пятно в истории Организации Объединённых Наций», — цитирует слова Каца портал Ynet.