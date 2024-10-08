Ушаков: Эрдоган прислал «хороший турецкий подарок» ко дню рождения Путина
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал своему российскому коллеге Владимиру Путину подарок ко дню рождения, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, презент был сделан перед телефонным разговором политиков, состоявшимся 7 октября.
Ушаков отметил, что это был «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, стоил ли он в пределе разрешённых для российских госслужащих трёх тысяч рублей, помощник президента указал, что «чуть побольше». В целом же Путин получил много подарков из стран, с которыми Москва поддерживает плотные отношения. Очень тёплое послание направил председатель КНР Си Цзиньпин. Что касается недружественных государств, то собеседник ТАСС «не фиксировал».
Напомним, 7 октября свой день рождения отметил президент России Владимир Путин. Поздравляли нашего лидера все — граждане, военнослужащие в зоне СВО и лидеры стран мира. Например, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Владимира Владимировича «самым дорогим другом», а Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил имениннику. В Китае же в честь праздника устроили грандиозное шоу дронов.