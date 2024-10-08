Ушаков: Эрдоган прислал «хороший турецкий подарок» ко дню рождения Путина

Ушаков отметил, что это был «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, стоил ли он в пределе разрешённых для российских госслужащих трёх тысяч рублей, помощник президента указал, что «чуть побольше». В целом же Путин получил много подарков из стран, с которыми Москва поддерживает плотные отношения. Очень тёплое послание направил председатель КНР Си Цзиньпин. Что касается недружественных государств, то собеседник ТАСС «не фиксировал».