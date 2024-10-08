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7 октября, 23:10

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении назвал Путина «самым дорогим другом»

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне 20 июня 2024 года. Обложка © ЦТАК

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне 20 июня 2024 года. Обложка © ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения 7 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме, подписанной «моему самому дорогому другу», Ким Чен Ын выразил поздравления, подняв бокал за здоровье Путина и его дальнейшие успехи. По его словам, Пхеньян всегда будет поддерживать Москву.

«Ещё раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской Армии и народа», — говорится в поздравлении.

Путин посетит Ашхабад и встретится с президентами Туркменистана и Ирана 11 октября
Путин посетит Ашхабад и встретится с президентами Туркменистана и Ирана 11 октября

Напомним, президенту России Владимиру Путину 7 октября 2024 года исполнилось 72 года. В честь важной даты Life.ru рассказывал о главных фразах главы государства, которые ушли в народ.

Артём Гапоненко
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