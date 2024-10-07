Путин посетит Ашхабад и встретится с президентами Туркменистана и Ирана 11 октября
Ушаков: У Путина запланирован рабочий визит в Туркменистан 11 октября
Российский лидер Владимир Путин прибудет в Ашхабад с деловым визитом 11 октября по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Об этом во время брифинга сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«11 октября президент посетит с рабочим визитом Ашхабад, в соответствии с приглашением президента Туркменистана», — заявил он.
Путин поучаствует в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения прославленного туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.
Также во время визита в Туркмению глава России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны уже договорились о контактах. Встреча очень важна для обеих стран: на ней будут подняты как вопросы двусторонних отношений, так и тема резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Не исключается, что у Владимира Путина состоятся и другие встречи.
Кстати говоря, сегодня, 7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. В Кремле заявили, что в этот день президент проведёт ряд закрытых встреч, международный телефонный разговор и неформальную беседу с руководителями стран и правительств членов СНГ. Впоследствии российскому лидеру позвонил с поздравлениями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В честь праздника Владимира Путина Life.ru подготовил тест с подброкой занимательных фактов о главе России.
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