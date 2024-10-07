Путин посетит Ашхабад и встретится с президентами Туркменистана и Ирана 11 октября

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Ашхабад с деловым визитом 11 октября по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Об этом во время брифинга сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин поучаствует в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения прославленного туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Также во время визита в Туркмению глава России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны уже договорились о контактах. Встреча очень важна для обеих стран: на ней будут подняты как вопросы двусторонних отношений, так и тема резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Не исключается, что у Владимира Путина состоятся и другие встречи.