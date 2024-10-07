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7 октября, 14:10

Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил с днём рождения своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером отношений Москвы и Анкары и готовность к дальнейшему взаимодействию.

Также собеседники обсудили актуальные двусторонние и международные темы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили, что проведут отдельную встречу на октябрьском саммите БРИКС в Казани.

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Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. В связи с важной датой Life.ru составил тест на знание самых интересных фактов о нашем лидере.

Матвей Константинов
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