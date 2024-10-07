Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил с днём рождения своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером отношений Москвы и Анкары и готовность к дальнейшему взаимодействию.
Также собеседники обсудили актуальные двусторонние и международные темы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили, что проведут отдельную встречу на октябрьском саммите БРИКС в Казани.
Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. В связи с важной датой Life.ru составил тест на знание самых интересных фактов о нашем лидере.