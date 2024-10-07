Тест: Какие удивительные факты из жизни Путина — правда? На 7/7 ответит только президент
7 октября 2024 года Владимиру Путину исполняется 72 года. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете самые интересные факты о президенте, в нашем тесте.
7 октября 2024 года президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. За это время в его жизни было множество интересных, а порой и неожиданных событий. Кто-то знает его как политика, кто-то восхищается его спортивной формой, а кто-то удивляется его увлечениям. Но насколько хорошо вы действительно знаете президента? В честь дня рождения Путина мы предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о его биографии — от школьных лет до сегодняшнего дня. Уверены, что некоторые факты смогут вас удивить!
Как показал тест, жизнь Путина полна неожиданных фактов, которые мало кому известны. Надеемся, что вам удалось узнать что-то новое и проверить, насколько хорошо вы знакомы с биографией президента. Пройдите тест «Вы точно гомо советикус, если угадаете, что это за штуковины из СССР».
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Дмитрий Астахов, © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov