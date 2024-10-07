Тест: Какие удивительные факты из жизни Путина — правда? На 7/7 ответит только президент

7 октября 2024 года президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. За это время в его жизни было множество интересных, а порой и неожиданных событий. Кто-то знает его как политика, кто-то восхищается его спортивной формой, а кто-то удивляется его увлечениям. Но насколько хорошо вы действительно знаете президента? В честь дня рождения Путина мы предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о его биографии — от школьных лет до сегодняшнего дня. Уверены, что некоторые факты смогут вас удивить!