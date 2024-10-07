Как выглядит «мисс Россия – 2024»: 10 фото 18-летней Валентины Алексеевой из Чувашии

Титул «Мисс Россия – 2024» достался 18-летней Валентине Алексеевой, чья естественная красота и искренность не оставили жюри равнодушными. Девушка из Чувашии сразу привлекла внимание своим образом — она выглядела уверенной, но при этом оставалась простой и естественной. Это сочетание стало её визитной карточкой, которую по достоинству оценили не только зрители в зале, но и миллионы людей по всей стране.

«Мисс Россия – 2024» Валентина Алексеева: что известно о новой королеве красоты. Фото © VK / Валентина Алексеева, Валентина Алексеева

Многих интересует, как Валентина будет представлять Россию на международной арене, ведь участие в конкурсе «Мисс Вселенная» требует не только красоты, но и характера. Алексеева с самого начала дала понять, что она готова к этому вызову. Уверенность в себе «мисс Россия» — залог успеха, а её цель — показать всему миру, что Россия — это не просто страна с красивыми девушками, но и с умными, сильными женщинами.

18-летняя красавица из Чувашии выиграла «Мисс Россия – 2024» — путь к мировой славе. Фото © VK / Валентина Алексеева, Валентина Алексеева

Путь к победе новой «мисс Россия» был непростым. На финале конкурса Валентина сияла, но не рассчитывала на победу. Девушка призналась, что главное для неё — оставаться в моменте и наслаждение каждым шагом. Это ещё раз доказывает, что Алексеева — человек, который умеет жить здесь и сейчас, ценить каждый момент и превращать его в шанс для роста.

Валентина Алексеева — новая «мисс Россия – 2024»: как она готовится к «Мисс Вселенная». Фото © VK / Валентина Алексеева, Валентина Алексеева

Теперь перед Валентиной стоит новая задача — достойно представить Россию на международной арене. Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» требует немалых усилий, и Алексеева не собирается останавливаться на достигнутом. Её уверенность и поддержка близких людей дают ей силы идти дальше, не останавливаясь перед трудностями.

Победительница «Мисс Россия – 2024» Валентина Алексеева: кто она и что её ждёт на «Мисс Вселенная». Фото © VK / Валентина Алексеева, Валентина Алексеева

Сейчас юная «мисс Россия – 2024» Валентина вдохновляет многих девушек своей историей успеха. Она демонстрирует, что красота — это не только внешние данные, но и внутреннее сияние, умение быть верной себе и следовать своим мечтам. Алексеева хочет стать примером для молодых девушек, показать, что каждая из них может достичь своих целей, если будет уверена в своих силах.

Финал конкурса «Мисс Россия – 2024»: триумф Валентины Алексеевой из Чувашии. Фото © VK / Валентина Алексеева, Валентина Алексеева