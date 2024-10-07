Тест: Джейкоб или Эдвард — пора определиться, кто из «Сумерек» вам подходит больше
Команда Эдварда или Джейкоба? А что если ни один из них? Пришло время решить раз и навсегда, какой сумеречный бойфренд украдёт ваше сердце!
Франшиза «Сумерки» подарила зрителям не только моду на объёмные причёски и зелёную цветокоррекцию, но и вечные споры: холодный Эдвард или пламенный Джейкоб. Жаждем ли мы вечной преданности или сердечной верности? А может быть, пришло время выйти за рамки подростковых переживаний и рассмотреть альтернативы? Давайте наконец выясним, кто из этих завидных женихов подходит вам больше всего!
Конечно, каждая девушка хочет оказаться заключённой в объятия привлекательного мужчины из саги о вампирах, но что если вам предназначена другая судьба? Узнайте, какая советская история любви повторится в вашей жизни, ответив на пять вопросов о романтике. А в следующем тесте проанализируйте свои интернет-предпочтения и определите, какая вы почта: Mail, Yandex или Google!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние», режиссёр Крис Вайц, сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk, © Freepik