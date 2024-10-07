Тест: Джейкоб или Эдвард — пора определиться, кто из «Сумерек» вам подходит больше

Франшиза «Сумерки» подарила зрителям не только моду на объёмные причёски и зелёную цветокоррекцию, но и вечные споры: холодный Эдвард или пламенный Джейкоб. Жаждем ли мы вечной преданности или сердечной верности? А может быть, пришло время выйти за рамки подростковых переживаний и рассмотреть альтернативы? Давайте наконец выясним, кто из этих завидных женихов подходит вам больше всего!