Тест: Какая советская история любви повторится в вашей жизни
Кино времён СССР подарило нам множество романтических историй, полных искренности и неожиданных поворотов. А какой из этих сюжетов случится с вами?
Любовь в кино СССР — это не просто встреча двух людей, это целый мир переживаний, интриг и магических совпадений. Великие советские режиссёры запечатлели чувства во всех их сложных, трогательных, юмористических и трагических формах. Нелепые недоразумения и великие невзгоды — вспомните самые яркие истории из старых фильмов и приготовьтесь к их повторению в вашей жизни.
Советское кино — родина некоторых из самых культовых романтических историй. Одной из них является известная комедия про работников обычного московского учреждения — узнайте, какой персонаж из «Служебного романа» отражает ваш характер. А если хотите больше любовных прогнозов — читайте, как по дате рождения определить тип ваших отношений.
«Москва слезам не верит» (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © Freepik