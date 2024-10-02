Тест: Mail, Yandex или Google — ответьте на 7 вопросов и узнайте, какая вы почта

2 октября 1971 года было отправлено первое электронное письмо, и вот уже более 50 лет мы с вами являемся активными пользователями различных электронных сервисов. Ни для кого не секрет, что у каждой почты есть свои особенности, правила общения и даже законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. В противном случае вас легко могут причислить к зумерам там, где до сих пор привыкли «кидать на мыло». Откройте нам свои привычки, стиль общения в Интернете и любимые смайлики, чтобы узнать, какая почта больше всего подходит под вашу личность!