Какие грибы нельзя собирать в 2024 году, ведь они охраняются законом

Недавно в закон внесли новые поправки, и теперь тем, кто любит выйти в лес за грибами с лукошком, стоит быть аккуратнее, чтобы не сорвать «запретный плод». Инспекторы будут следить за грибниками и проверять содержимое корзинок, поэтому стоит хорошо изучить список грибов, которые ни в коем случае нельзя собирать. В этой статье Life.ru расскажет о том, какие грибы нужно обходить стороной, чтобы не нарваться на штраф.

Артомицес гребенчатый

В Красной книге России находится более 42 видов грибов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kristini

Этот гриб можно встретить в северных регионах, ведь он обожает холод. Срывать его запрещено законом — он в Красной книге России.

Болетопсис бело-чёрный

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Ещё один представитель из Красной книги, который преимущественно обитает в Ленинградской области. Болетопсис можно встретить в хвойных лесах Карелии и Республики Марий Эл.

Буглоссопорус дубовый

Буглоссопорус дубовый запрещено собирать на территории России. Фото © Wikipedia / Vavrin

Второе название этого гриба — трутовик дубовый. Его можно встретить на дубовых стволах и иногда даже на мёртвой древесине. Его привычным местом обитания считается район Кавказа.

Гигроцибе сванетская

Какие грибы охраняются законом? Гигроцибе сванетская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Portes jean-marc

Этот гриб можно найти на почве у основания пней, а также порой он встречается на сгнившей древесине. Растёт на Дальнем Востоке, а также на Кавказе.

Грифола курчавая

Грифола курчавая является редким видом и входит в Красную книгу. Фото © Wikipedia / Pethan

Один из самых необычных грибов, который к тому же растёт на лиственных растениях, но только на живых. Этот гриб не редкость, ведь его можно встретить практически в любом регионе России.

Ежовик плетистый

Ежовик плетистый — гриб, за сбор которого можно получить штраф. Фото © Wikipedia / Hermann Hammer

Ежовик обитает в горных таёжных лесах и растёт на пнях, хвойных сухостях из ели, сосны или кедра. Встречается редко, поэтому по незнанию его запросто можно сорвать.

Мухомор крошащийся

Ядовитый мухомор, который нельзя даже трогать. Фото © Wikipedia / Irene Andersson (irenea)

Этот вид мухомора растёт исключительно под ольхой. Чаще всего его можно встретить на Северном Кавказе, в других же регионах он практически не обитает.

Опёнок чеканный

Опёнок чеканный является несъедобным. Фото © Ruwiki

Этот вид опят считается несъедобным и к тому же внесён в Красную книгу. Он растёт одиночно, гроздями его не встретить. Обитает в европейской части России, а также в Западной Сибири.

Трюфель летний

Почему нельзя собирать чёрный трюфель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tom4u

Известный русский чёрный трюфель также нельзя рвать. Его обожают гурманы, ведь он считается лучшим деликатесом. Он встречается на Черноморском побережье Кавказа. Тем не менее больше всего ценится именно европейский трюфель.

Энтолома разноцветная

Энтолома разноцветная часто встречается на Кавказе. Фото © Ruwiki / Andreas Kunze

Этот редкий вид можно встретить только в лиственных лесах в горах Северо-Западного Кавказа. Если вы его опознаете, то лучше держитесь подальше, иначе штрафа не миновать.

Что будет, если сорвать гриб из Красной книги

Какое наказание существует за сбор грибов из Красной книги. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Основной мерой наказания за сбор запретных грибов является штраф: для физических лиц — от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей, а вот юридические лица могут встрять на сумму до 1 миллиона рублей. Также в законодательстве предусмотрено и уголовное наказание — лишение свободы на срок до девяти лет.