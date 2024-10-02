Назван строительный осенний лайфхак, который вдвое сократит затраты на ремонт Эксперт Васильев: Садовый инвентарь, двери и окна дешевеют перед зимой 2 октября, 04:00 Летние товары магазины продают со скидками в осенний период. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ROMAN DZIUBALO

Осенний период — это не только пора простуд, но и сезон выгодных покупок для долгожданного ремонта. С приходом холодов строймагазины начинают пестрить скидками, а некоторые товары и вовсе продаются за бесценок. О способах сэкономить на инструментах, отделке и мебели Life.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Основатель и генеральный директор компании «Главснаб» подчеркнул, что все магазины формируют ассортимент исходя из спроса. Так, например, летом дачникам активно предлагают газонокосилки, а вот зимой садовый инвентарь мало кого заинтересует. Чтобы продать такой товар в несезон, покупателя завлекают сниженными ценами. Кроме того, обычно пик ремонтных работ приходится на лето, а осенью продавцам приходится реализовывать остатки продукции с щедрыми скидками.

Категория номер один по количеству скидок — дачно-садовая. За бесценок отдают садовую мебель, парники, садово-огородный инвентарь и инструменты. Также удастся выгодно взять окна и двери. Октябрь — период, когда производители и дилеры стараются привлечь клиентов перед началом зимнего сезона, поэтому цены могут быть снижены на 10-20%. Также осенью магазины распродают остатки летних коллекций обоев и плитки. В преддверии зимнего сезона дешевеют ламинат, паркетная доска и другие виды напольного покрытия Федор Васильев Основатель и генеральный директор компании «Главснаб»

Наш собеседник подчеркнул, что осень напрасно считают неподходящим временем для ремонта. В этот период устанавливается оптимальная температура для многих видов работ — на улице не слишком жарко, но и не холодно. Конечно, часто в ситуацию вмешивается финансовый вопрос — по возвращении из летних отпусков не каждый позволит себе масштабную стройку. Однако это вовсе не повод пропускать сезон осенних скидок.

«Это прекрасный шанс купить действительно качественные материалы и при этом не переплатить», — подытожил Васильев.

Впрочем, далеко не на всех этапах ремонта стоит экономить. Например, если пожалеть деньги на гидроизоляцию при ремонте санузлов, плитка может полететь со стен во влажных зонах. То же самое касается и подбора мастеров, которые легко могут перепутать последовательность монтажа кафеля и ванной.