Эксперт рассказала, как обычная зажигалка поможет в проверке квартиры перед сдачей ремонта

Прежде чем заселяться в квартиру после свежего ремонта, важно внимательно осмотреть состояние инженерных систем в жилом помещении. Как рассказала собственник агентства недвижимости "Либра эстейт" Анна Старикова, провести ревизию можно при помощи обыкновенной зажигалки.

Алгоритм действий простой: сперва следует закрыть все окна и двери, чтобы исключить сквозняк (заодно, к слову, можно проверить, насколько легко и плавно те открываются). Затем поднести пламя к вентиляции. В идеале оно должно отклониться в сторону вентиляционного отверстия.

Затем специалист посоветовала обратить внимание на состояние санузла — выписать показания приборов учёта и сверить с серийными номерами. Также проверить напор воды и удостовериться, что на соединениях труб нет подтёков.

"Полностью состояние электросети без специальных приборов проверить не получится, но можно хотя бы включить щиток и проверить розетку и освещение. Для этого потребуется провод с лампочкой или любой исправный электроприбор", — объяснила эксперт в разговоре с информационным агентством RuNews24.ru.

Также Старикова рекомендует проверить дверной звонок и замки на исправность, ещё обследовать стены на предмет неровностей или загрязнений. При наличии строительного отвеса можно сделать более точные замеры. Отклонение стен не должно превышать 15 миллиметров, пола и потолка — 20 миллиметров.