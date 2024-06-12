Экономвариантов нет: Россиянам объяснили, во сколько обойдётся ремонт летом-2024 Эксперт Грызенков: Экономварианта ремонта в 2024 году не существует 12 июня, 09:21 Материалы в сравнении с прошлым летом подорожали в 1,5–2 раза в зависимости от класса ремонта. © Freepik.com

Многие россияне именно летом задумываются о ремонте квартиры, однако, как рассказал Life.ru строительный эксперт, директор компании Jewel home Игорь Грызенков, в этом сезоне сложилась сложная ситуация: цены выросли и на материалы, и на работы.

Люди вспоминают прайсы трёхгодичной давности со словами: "Мне и экономвариант подойдёт". Но, к сожалению, экономварианта в 2024 году просто не существует. Истории, когда просят: "Мне бюджетненько, просто обои поклейте, стены можно не ровнять", — нерабочие, в новостройке так точно. Ни один честный мастер за это не возьмётся. Просто потому, что странно жить в новом ЖК с кривыми стенами. Игорь Грызенков Эксперт по ремонту, директор компании Jewel home

Реалия 2024 года № 1: экономного ремонта за 12–15 тысяч рублей за квадратный метр не существует. Если кто-то предлагает — это обман, предупреждает Грызенков.

Во сколько же обойдётся ремонт? Исходим из того, что для работ нужно минимум два специалиста: одному сложно осилить всю квартиру. В Москве нужно закладывать минимум 180 тысяч рублей в месяц на одного рабочего, говорит эксперт. А в среднем ремонт одно- и двухкомнатной квартиры занимает три-четыре месяца. Получается, что двоим специалистам нужно будет заплатить минимум 1,08 млн рублей.

Реалия 2024 года № 2: работа мастеров по ремонту меньше 1 млн стоить не будет.

Материалы в сравнении с прошлым летом подорожали в полтора-два раза в зависимости от класса ремонта. Но если рассматривать старт с черновой отделки, то на один квадратный метр нужно заложить в среднем 40 тысяч рублей.

Реалия 2024 года № 3: материалы из расчёта на 1 метр не могут стоить дешевле 40 тысяч рублей.

Вывод: средняя стоимость ремонта под ключ (работа + материалы) обойдётся в 70 тысяч рублей за квадратный метр. В бизнес-классе нужно рассчитывать на 90 тысяч рублей. А ремонт элитной недвижимости стартует от 100 тысяч рублей, заключил Грызенков.

"Нужно учитывать, насколько хозяин недвижимости включён в ремонт. Если он сам готов вести учёт, закупать расходники, выносить мусор — это удешевляет ремонт на 5–10%. Чаще всего этим занимается прораб, но у него есть свои лайфхаки: бонусы в строительных магазинах, знакомства и скидки на строительных рынках. При договорённости, что скидка распространится на заказчика хотя бы частично, — тоже неплохая экономия", — объяснил собеседник Life.ru.

А ранее Life.ru рассказывал, что расходы на ремонт квартиры можно включить в налоговый вычет. Как частично возместить траты на обустройство своей жилой площади, читайте в нашем материале.