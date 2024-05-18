Топ-5 неожиданных ошибок, из-за которых приходится переплачивать за ремонт Разброс цен и на стройматериалы, и на услуги мастеров сейчас достаточно большой. При этом часто затраты заказчика вырастают как минимум на 20-30% буквально на пустом месте. Их можно было бы избежать при грамотном планировании. Как избежать лишних трат при ремонте? 17 мая, 21:31 Строители рассказали, как не переплачивать за ремонт. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

1. Ошибка в замерах

Первое, на что стоит обращать внимание во время ремонта — это точность замеров. В противном случае не избежать крупных переплат. Например, строитель ошибся при расчётах плитки для ванной комнаты. Требовалось три вида плитки: белая, оранжевая и декоративная с фактурной вставкой. В ходе работ оказалось, что белой на одну упаковку больше, чем нужно, а оранжевой не хватает. Заказчик бросился в магазин, но оказалось, что товар закончился. Более того, именно эта плитка снята с производства. В результате пришлось закупать совершенно другую, а первую по дешевке продавать на сайте бесплатных объявлений.

— Первая и самая страшная ошибка — делать ремонт в отпуске своими руками, пользуясь советами блогеров. Неоткрывающиеся двери, упирающиеся в порог, перепутанный уровень пола — просто мерили "по кирпичику", криво приклеенная и отваливающаяся от мощной струи душа плитка в санузле — всё это распространенные последствия самостроя. Конечно, их ужасно дорого исправлять, — отметил директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

2. Установка розеток без расчёта

Многим кажется, что чем больше розеток, тем лучше. На практике же оказывается, что при расстановке мебели часть розеток окажется закрытыми, а в нужных местах их как раз и не будет. Куда хуже ситуация, когда люди не знают, где розетки ставить нельзя. А тут ограничений достаточно много. В частности, нельзя размещать розетки рядом с батареями. Регламентировано и расстояние от пола. В противном случае даже небольшая протечка, например на кухне, может привести к короткому замыканию.

— Вторая ошибка — отсутствие инженерного проекта. Это касается всех видов недвижимости, где есть электричество. В квартире вы обязательно установите неправильное количество розеток и в ненужных местах! В загородном доме строительство без инженерного проекта и вовсе может заметно снизить уровень комфорта в доме. Представьте, вам не хватает воды, чтобы помыться, из-за того что поставили бойлер, который не рассчитан на ваше количество потребителей, — добавил Вячеслав Котлов.

3. Отсутствие контроля за черновыми работами

Хозяева жилья нередко очень много внимания уделяют выбору отделочных материалов, при этом совершенно не обращая внимания на черновые работы. Тем не менее именно от качества напольной стяжки и отделки стен и будет зависеть долговечность ремонта.

Не стоит экономить на отделочных работах. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

— Если мастера торопятся и не выдерживают время, которое необходимо для просушки бетонных смесей, грунтов и шпаклёвки, то результат будет плачевен. Такой ремонт потребуется переделывать практически сразу же после завершения. При этом сроки отделки всегда индивидуальны. В одном доме изначально более ровные стены и с ними не нужно работать долго. Бывает же, что стены в очень плохом состоянии и выравнивать их сложно. Эти работы хозяевам жилья часто кажутся неинтересными, и они зачастую не контролируют мастеров. А зря. Недобросовестные работники могут наделать много ошибок, — рассказал прораб Сергей Сухарев.

Он отметил, что на плохо подготовленные стены, например, нельзя клеить обои с подгонкой рисунка. Все недочёты будут видны. Если нет денег переделывать некачественную работу или требуется просто косметический ремонт, то лучше выбирать обои без рисунка неброских оттенков.

4. Отсутствие дизайн-проекта

Перед ремонтом лучше составить дизайн-проект. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

С помощью дизайн-проекта вы сможете оптимизировать покупку мебели, так как точно будете знать, где и что должно стоять. А вот без него есть риск купить шкаф, который не влезет в проём, комод, который точно окажется лишним, а модные лофт-полочки будут бесцельным кухонным декором — кухонный гарнитур все равно потребуется.

— Ещё одна ошибка — это экономия на стройматериалах. Очевидно, что инженерная доска прослужит на 10 лет дольше, чем ламинат экономкласса, керамогранит не сравнится с ПВХ-плиткой (и не начнёт "греметь"), а качественный стеклопакет поможет снизить затраты на обогрев жилья в зимний период. Как говорится, скупой платит дважды, — добавил Вячеслав Котлов.

5. Доверие мастерам

Не стоит экономить на оплате услуг мастеров. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Сергей Сухарев вспоминает, как однажды его пригласили переделывать ремонт в ванной комнате. На первый взгляд всё было безупречно. Впрочем, оказалось, что у хозяйки проблема — из ванны очень плохо уходит вода. Когда мастера заканчивали работу, женщина слив не проверила. В квартире несколько месяцев не жила, а когда начала пользоваться ванной, то выяснила весь ужас происходящего. Оказалось, что у работников просто не было нужной квалификации, а женщина просто выбрала самых дешёвых мастеров на сайте бесплатных объявлений.

— Оказалось, что мастера неправильно установили ванну. Более того, были проблемы и с трубами. Не было нужного уклона. Ванна при этом оказалась замурована в плитку. Чтобы исправить недочёты, пришлось ломать всю конструкцию, а хозяйке переплачивать. Чуть позже мы вернулись в эту квартиру ещё раз. В той же ванной комнате стала отваливаться плитка и пришлось переделывать работу непрофессионалов, — пояснил Сергей Сухарев.

Авторы Нина Важдаева