Топ-5 запретов при ремонте вторичной недвижимости: Что нельзя делать Цены на ремонт растут, но нередко куда большие траты ждут владельцев жилья после завершения работ. Перепланировка с нарушениями может обернуться обрушением несущих конструкций. За несоблюдение строительных технологий можно получить штраф. Что нельзя делать при ремонте? 8 мая, 21:29 Не все работы можно производить при ремонте. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

1. Сносить несущие стены

Стены в квартирах делятся на два типа: несущие и ненесущие. Первые принимают нагрузку от верхних этажей и крыши. Их при ремонтных работах ни в коем случае трогать нельзя. Определить, какие стены являются несущими, легко — они самые толстые.

Есть квартиры, в которых несущими являются практически все стены. Например, в квартирах 70–80-х годов — так называемых брежневках. В сталинках может быть другая ситуация. Часть стен — деревянные, ненесущие. Их легко можно снести и объединить, например, кухню с гостиной или расширить коридор за счёт прилегающей комнаты.

2. Делать выход из ванной на кухню

Бывают квартиры, в которых можно расширить кухню за счёт коридора. Но тут есть подводные камни. Например, может так получиться, что вход в ванную формально будет проходить через кухню. Так делать нельзя.

— Строительные нормы и правила не допускают возведения жилья, где выход из санузла будет непосредственно в жилые комнаты или на кухню. Это правило предусмотрено даже в квартирах с так называемой свободной планировкой. Выход из санузла обязательно должен быть в нежилую зону. Но из этого правила есть исключение. Речь идёт о квартирах с несколькими санузлами. В этом случае вход в один из них может быть из коридора, а во второй — из спальни, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

3. Переносить санузлы

Собственнику может показаться, что санузел был бы удобнее в другой части квартиры. При ремонте есть соблазн поменять местами, например, ванную и коридор или часть жилой комнаты.

— Нельзя переносить санузлы в непредусмотренные для этого помещения. Таким образом вы можете затопить живущего этажом ниже соседа, у которого под этой комнатой находится, например, гостиная, — рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

4. Игнорировать тёплый пол

Перед ремонтом обязательно нужно понять, есть ли у вас водяные тёплые полы. Если да, то ни в коем случае нельзя их сверлить, прикручивать фанеру, пандусы. Есть вероятность пробить тёплый пол, в таком случае придётся демонтировать всю стяжку. Об этом предупредил Виктор Лукин.

Если же предстоят работы по укладке тёплого пола, то ни в коем случае не стоит делать подключение от батареи центрального отопления. Это запрещено, так как нарушает работу отопительной системы в многоквартирном доме.

5. Выносить батарею на балкон

Нельзя утеплять балкон или лоджию за счёт переноса батареи. В то же время можно устанавливать электрический обогреватель. Ещё один вариант — монтировать систему тёплого пола. Но только в том случае, если она не подключена к центральной системе горячего водоснабжения.

— Прежде чем решиться на любую перепланировку, надо тщательно изучить строительные нормы и действующие законы. Они периодически меняются. Если же выяснится факт незаконной перепланировки, то придётся не только заплатить штраф, но и вернуть жилью первоначальный вид. Напомню, что объединять комнату с балконом нельзя, — добавила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева