Россиянам объяснили, как частично вернуть деньги за ремонт квартиры

Расходы на ремонт квартиры можно включить в налоговый вычет. Как частично возместить траты на обустройство своей жилой площади, объяснила финансовый эксперт Наталия Иванова.

"Вычет можно получить двумя способами. Из зарплаты не удерживают 13% подоходного налога в рамках общей суммы вычета (чтобы оформить такой вид вычета, необходимо обратиться в бухгалтерию работодателя). Второй вариант получения вычета — единоразовая выплата. Получить её можно, заполнив декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС", — сказала финансовый эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Иванова добавила, что налоговый вычет могут сделать только официально трудоустроенные граждане и ИП, работающие по общей системе налогооблажения. А вот самозанятые частично возместить расходы не смогут, пояснила специалист.

За ремонт жилья, а также комнаты и доли в квартире можно вернуть 13% от стоимости работ и отделочных материалов. По словам эксперта, для этого необходимо соблюсти ряд условий: жилая площадь должна быть в новостройке и приобретена у застройщика. Кроме того, квартира должна продаваться с черновой отделкой или быть куплена ещё до завершения строительства.

Специалист предупредила, что важно сразу внести расходы на отделку в состав имущественного вычета на покупку жилплощади, так как отдельно подать данные уже не получится. По словам эксперта, для вычета не будут учтены работы по перепланировке и реконструкции помещения или его дизайна. Также россияне не смогут получить налоговый вычет за покупку сантехники и гарнитура на кухню, замену пластиковых окон от застройщика и приобретение люстр и светильников.

Лимит на налоговый вычет составит два миллиона рублей на одного человека, указала специалист. То есть разовая выплата не может превысить 260 тысяч рублей. Заявление на компенсацию затрат могут подать оба супруга, если квартира была куплена в браке.