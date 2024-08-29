Гидроизоляция и качественная сантехника: Россиянам объяснили, что самое важное при ремонте в ванной

Зачастую при ремонте в ванной комнате люди допускают ошибки, о которых потом жалеют. Избежать лишних трат помогут советы, которые россиянам дал генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он призвал в первую очередь обращать внимание на наличие гидроизоляции.

В помещении, где будет располагаться ванная, она должна быть обязательно, подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru». Если же планируется объединение санузла, то это нужно согласовать в жилинспекции. Кроме того, не следует экономить на сантехнике. Качественные смесители, трубы и другие детали помогут в будущем избежать затопления.

«Если вы хотите спрятать коммуникации в короб из плитки или гипсокартона, обеспечьте удобный доступ к счётчикам и кранам на экстренный случай», — призвал строитель.

При покупке плитки для ванной комнаты следует быть очень внимательными и проверять, чтобы тона и размеры материала в разных коробках соответствовали друг другу. А при укладке плитки важно сначала установить ванну — и никак не наоборот.

«При укладке плитки многие допускают фатальную ошибку: кладут плитку, прежде чем установить ванну. Место прилегания ванны к стене закрывается либо толстым слоем герметика, либо уголком, что в корне неправильно. Под вашим весом и вследствие перепада температур ванна будет шататься и отходить от стены», — предупредил специалист.

Также он порекомендовал пользоваться эпоксидной, а не цементной затиркой и отказаться от пластиковых или металлических уголков на плитке. Для естественной циркуляции воздуха лучше оставить зазор под дверью. Кроме того, Васильев предложил для удобства установить в зоне зеркала дополнительное освещение.