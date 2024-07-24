С 1 августа делать ремонт и строить будут по новым стандартам: Какие ГОСТы вступают в силу С 1 августа контролировать капитальный ремонт в домах станет проще, а строительство будут вести по новым стандартам. Какие ГОСТы вступают в силу и как они отразятся на жильцах квартир и загородных домов? 23 июля, 21:11 С 1 августа вступят в силу новые ГОСТы. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

1 августа 2024 года вступит в силу обновлённый стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов. Он устанавливает основные требования и порядок проведения капитального ремонта. ГОСТ Р 56193-2024 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования" заменит ранее утверждённый ГОСТ Р 56193-2014. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Виктория Щербакова.

Новый ГОСТ актуален как для региональных операторов, так и для владельцев специальных счетов и устанавливает требования к основанию и необходимости проведения капитального ремонта; разработке проектной документации; выполнению требований технических регламентов и законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также о безопасности зданий и сооружений, о пожарной безопасности.

— Стандартом регламентируется организация работ по капитальному ремонту, в том числе определение заказчика и отбор подрядчиков, подготовка документов и строительной площадки, контроль и приёмка ремонта, эксплуатация в период гарантийного срока, — пояснила Виктория Щербакова.

Требования нового стандарта распространяются на процессы, выполняемые при предоставлении услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и не распространяются на работы по реставрации, сохранению многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Работы по ним выполняются в рамках требований законодательства об объектах культурного наследия. На этот момент обратила внимание ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

— Новый ГОСТ входит в единую структуру национальных стандартов, объединённых в серию "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами". Всё это позволит сформировать единую и эффективную систему управления и содержания многоквартирных домов. Вводится такой термин, как гарантийный срок, — период времени с даты подписания акта приёмки выполнения услуг и работ по капитальному ремонту имущества многоквартирного дома. В это время подрядная организация обязана за свой счёт исправить недостатки, связанные с исполнением своих обязательств по договору подряда, если нет виновных со стороны заказчика или третьих лиц. Этого пункта не было в старых стандартах, — пояснила Србуи Иващенко.

Также с 1 августа вступает в силу "зелёный" ГОСТ-Р для ИЖС. Важно отметить, что он не носит обязательного характера. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— В ГОСТе будет балльная система, а объекты получат категории соответствия — от "золота" до "бронзы", исходя из количества соответствий критериям стандарта. Так как ГОСТ-Р является рекомендательным, то серьёзного влияния на цены ИЖС он не окажет. К сожалению, пока население у нас мало информировано о преимуществах "зелёного" строительства. Например, все знают, что это дороже на этапе возведения дома. Но далеко не все понимают, как и сколько можно сэкономить при эксплуатации, — пояснил Максим Лазовский.

Например, электричество с соответствующим оборудованием и в соответствии со стандартами будет стоить в месяц существенно дешевле, так как снизится расход. Умные полы, которые используют для отопления солнечную энергию, особенно при грамотном проекте и учёте инсоляции на этапе размещения дома, — тоже яркий пример экономии.

— С 1 августа 2024 года новый ГОСТ будут применять не все компании. Чтобы распространить стандарт повсеместно и сделать обязательным, нужна системная подготовка отрасли и иные доходы целевой аудитории. Напомню, по опросам 70% граждан хотят жить в своём доме, но готовы потратить на это лишь около 10 миллионов рублей. С такими бюджетами о "зелёном" строительстве говорить пока затруднительно, — добавил Максим Лазовский.

В целом новые стандарты в строительстве и капитальном ремонте уже значительно ужесточают требования к качеству строительных материалов и методов контроля. Они теперь содержат более строгие нормы для бетона и металлов, а также обновлённые методы испытаний. Об этом рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— В области энергетической безопасности обновлены стандарты для электроэнергетики, применимые как к жилым домам, так и к промышленным объектам. Обновление ГОСТов для жилых домов, направленное на улучшение нормативов, безусловно приветствуется, — добавил Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева