Снять квартиру станет сложнее: как сэкономить на аренде недвижимости В середине июля начал расти спрос на аренду жилья, а вместе с ним и цены. Какие есть возможности сэкономить и где сейчас выгоднее снимать квартиру? 17 июля, 21:11 Цены на аренду квартир растут. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Где можно снять самую дешёвую квартиру

В период повышенного спроса на долгосрочную аренду недвижимости медианные ставки растут. Это нормальная тенденция, характерная для середины лета и начала осени. При этом сейчас увеличение стоимости связано не с тем, что собственники намеренно повышают цены, а, скорее, с выводом в экспозицию новых лотов, а также быстрым вымыванием наиболее бюджетных вариантов съёмного жилья из предложения. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель сервиса "Яндекс.Аренда" Роман Жуков.

При этом, как правило, чем ближе к сентябрю, тем выше спрос на аренду. И в августе снять квартиру недорого может стать ещё сложнее.

Однокомнатные квартиры — самый популярный формат. В среднем по России в 51% случаев потенциальные арендаторы интересуются именно таким жильём. Правда, в ряде регионов этот процент выше. Так, в Ставрополе доля однушек в структуре спроса составляет 66%, а в Воронеже и Калининграде — по 64%. Такие подсчёты сделали аналитики "Авито.Недвижимости".

Оказалось, что арендаторы на сервисе делают выбор в пользу однокомнатных квартир в том числе из-за низкой цены. В среднем по России снять такое жильё в июле 2024 года можно за 25 тысяч рублей. При этом самые низкие цены на аренду однокомнатных вариантов — в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей) и Ярославле (16,5 тысячи рублей). Дороже всего жильё стоит в Сочи (60 тысяч рублей), Москве (53 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей).

— Кстати, и квартиры, и студии в среднем по стране стоят одинаково — 25 тысяч рублей в месяц. Но в первом случае арендатор получает большую площадь за те же деньги. Площадь однокомнатной квартиры — в среднем 39 квадратных метров, тогда как студии — всего 27. Одинаковую стоимость можно объяснить тем, что студии расположены преимущественно в новых домах, где аренда дороже, в то время как однокомнатные квартиры равномерно распределены по жилому фонду разного времени постройки, — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито.Недвижимости" Константин Каменев.

Как снизить затраты на аренду

Впрочем, даже во второй половине лета в период повышенной активности на рынке всегда можно подобрать более дешёвый вариант. Тогда получится и сэкономить на аренде, и не отказывать себе в комфорте.

Первый способ — рассмотреть более бюджетные локации. Это могут быть спальные районы, отдалённые от центра города. Такие локации, возможно, и уступают центру количеством культурно-развлекательных и крупных коммерческих объектов (например, музеи, театры, большие торговые центры), но не уступают по остальным параметрам. Они обладают развитой инфраструктурой, включающей и социальные, и образовательные, и детские учреждения, большие зелёные локации: парки, скверы, уникальные локации для отдыха и досуга.

— Также спальные районы отличаются хорошей транспортной доступностью: в каждом из них есть станция метро или МЦД, автобусные маршруты и другие виды наземного транспорта. Так, например, медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Северном Тушине — районе на северо-западе Москвы — в середине июля составляет около 55 600 рублей, что, для сравнения, в шесть раз меньше средней стоимости съёмного жилья на Арбате. При этом в районе представлен торговый центр, крупные супермаркеты, обустроенный парк рядом с водоёмом, бульвары, кафетерии. Также локация отличается большим количеством зелёных насаждений, а дорога до центра столицы занимает от 30 до 40 минут, — отметил Роман Жуков.

Также для экономии можно рассмотреть Новую Москву, которая сейчас активно застраивается новыми проектами, увеличивает потенциал инфраструктуры, транспортной сети. Уже сегодня здесь курсирует несколько десятков наземных маршрутов, а в 2025 году будет запущена первая очередь Троицкой радиальной линии метро. При этом стоимость аренды в Новой Москве ниже, чем в Старой: по данным на середину июля, медианная ставка в округе составляет около 49 000 рублей.

— Ещё один совет — рассмотреть для аренды старый жилой фонд. "Сталинки", "хрущёвки" и "брежневки" зачастую ничем не уступают современным проектам с точки зрения ремонта, видовых характеристик, окружения, но чаще стоят дешевле арендных квартир во "вчерашних новостройках". Так, например, в Тимирязевском районе снять однокомнатную квартиру площадью 36 кв. м в доме 1970 года постройки можно за 63 000 рублей. В той же локации однушка площадью 38 кв. м, но уже в современном жилом комплексе обойдётся в 87 000 рублей в месяц, — добавил Роман Жуков.

Он также рекомендует желающим снять квартиру постоянно быть в онлайне, то есть как можно чаще проверять новые предложения, подписаться на рассылку объявлений с новыми квартирами и следить за изменением стоимости понравившихся лотов. В сезон высокого спроса ротация публикаций о сдаче недвижимости происходит очень быстро.

— По нашему опыту, средний срок поиска жильца занимает четыре дня, но часто случается и так, что квартира сдаётся всего за несколько часов. В нашей практике минимальный срок — всего четыре часа. Поэтому будущему жильцу очень важно часто проверять, какие квартиры появляются в экспозиции, чтобы быстро найти арендное жильё, потратить меньший бюджет, но при этом не отказывать себе в удобствах и снять квартиру, подходящую по всем параметрам и пожеланиям, — добавил Роман Жуков.

Снизить затраты на аренду жилья можно, сняв квартиру в Подмосковье, где аренда почти в два раза дешевле столичной, если речь о бюджетных объектах. Но придётся тратить время на дорогу домой. Хотя это хороший вариант для тех, кто работает удалённо. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Можно рассмотреть квартиры в небольших посёлках рядом с лесом. Там при минимальной инфраструктуре аренда вообще может около 10 000 рублей стоить, так как невелик спрос, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева