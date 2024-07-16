Вклад или акции: Куда вложить сбережения перед решением Центробанка о ключевой ставке В середине июля рынок готовится к решению ЦБ о ключевой ставке, которое будет озвучено 26 июля. Многие задаются вопросом, куда сейчас вложить сбережения. Экономисты рассказали, стоит ли сейчас открывать вклад или подождать и какие есть альтернативы банковским депозитам. 15 июля, 21:11 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Какой вклад лучше открыть и когда

Сейчас банковский вклад с годовой доходностью в пределах 16–18% является абсолютным лидером среди инструментов, которыми пользуются рядовые инвесторы. При этом депозиты суммой до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ, что становится гарантией сохранности средств. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Некоторые из российских банков работают на опережение и предоставляют ставку в 19% годовых. Для этого необходимо соблюдение условий по тратам по счету, а также открытие вклада на срок до трёх лет. Основной интерес россиян, как следует из данных банков, сосредоточен на вкладах с протяжённостью в 6–9 месяцев.

— На наш взгляд, в текущий момент, учитывая предстоящее заседание Центробанка, лучше взять паузу и дождаться его итогов и реакции на них кредитных организаций. Так, на заседании 26 июля регулятор может поднять ставку сразу на 200 б.п. до 18%. Это, в свою очередь, может поспособствовать дальнейшему улучшению условий по вкладам, что позволит открыть более доходный депозит, — считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

После принятия решения по ключевой ставке вполне вероятно её повышение сразу на 1–2 процентных пункта. Это скорректирует политику банков по предложению вкладов. Тем не менее не стоит ожидать резкого скачка по депозитным ставкам. Банки привлекают вклады неохотно, поскольку рынок потребительского кредитования охлаждён той же высокой ключевой ставкой. На этот момент обратил внимание руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Часть банков из топ-10 для привлечения клиентов (в рамках маркетинговых активностей) наверняка воспользуются инфоповодом и сделают привлекательные предложения вкладчикам. Но высокие ставки обычно предусматривают ограничения для клиентов: отсутствие расходных операций и пополнения, высокий минимальный порог входа, короткий период действия ставок, а сейчас ещё и необходимость оформить дебетовую или кредитную карту в нагрузку. Так банки вовлекают пользователей в свою экосистему. Это даже более насущная задача по сравнению с выгодой от привлечения денег, — отметил Александр Шнейдерман.

По его словам, сбережения проще положить на вклад сейчас — выгода от работы денег в течение десяти дней может быть выше, чем прибыль от вклада, оформленного позже.

Какие есть альтернативы вкладу

Все чаще инвесторы выбирают вклады, а не акции. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Индекс Мосбиржи с начала года снизился на 5,12%. Золото при этом выросло в цене на 16%, но его динамика в первом квартале была не слишком устойчивой.

В текущих условиях, отметил Владислав Антонов, можно составить комбинированный инвестпортфель, состоящий и из акций с облигациями, и из перспективных активов в виде золота и производных, и из части рублёвых банковских вкладов.

— В текущий момент, на наш взгляд, фондовый рынок по соотношению риск/доходность менее интересен, чем депозиты, которые являются простым, понятным и низкорисковым инструментом, если учитывать систему страхования вкладов. Что же касается инструментов фондового рынка, то здесь в текущий момент могут быть интересны облигации с плавающим купоном, а также фонды денежного рынка. Однако перед вложением средств в данные инструменты стоит внимательно ознакомиться со всеми рисками, связанными с такими инвестициями, — пояснил Богдан Зварич.

Альтернативой вкладу могут стать, например, облигации. У них может быть более высокая доходность, чем у вкладов, но меньше рисков, чем у акций. Что касается золота, то оно считается защитой от инфляции, но не приносит доход в виде процентов. Также недавно появилась совершенно новая форма альтернативного вклада. Это сберегательный сертификат, который похож на банковский депозит, но имеет три главные особенности. Об этом рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

Первая особенность, пояснил Валерий Тумин, — это отсутствие возможности пополнения. Если вклад можно открыть с условием довнесения средств и частичного снятия, то с сертификатом такое невозможно. Вторая — открытие вклада возможно как в офисе, так и онлайн. Сберегательный сертификат можно открыть только в офисе. И третья — сберегательные сертификаты предусматривают долгосрочное вложение средств, тогда как вклад можно открыть и на один месяц.

— По классике, взвешенной стратегией является диверсификация сбережений по разным классам активов. Часть средств можно продолжать хранить на вкладах. Часть — направить в более ликвидные инструменты — например, флоатеры, то есть облигации с плавающим купоном. Они помогут защитить капитал от риска дальнейшего роста ключевой ставки, да и выйти из них можно в любой момент без потери накопленного купонного дохода. Вклады такой опции не предоставляют, —рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

По её оценкам, многие акции, которые недавно пережили коррекцию, также не выглядят дорогими. И если делать ставку на дальнейший рост инфляции, то данный класс активов может быть даже предпочтительнее вкладов и бондов.

— Исторически лучшей защитой от инфляции считалось золото. Оно может защитить ваши сбережения не только от рублёвой инфляции, но и от мировой — той, что может наблюдаться в мировых резервных валютах. При этом инвесторам на сегодняшний день доступно не только физическое золото в виде монет и слитков, но и биржевое, — пояснила Людмила Рокотянская.

Авторы Нина Важдаева