С 1 августа запретят экспорт бензина: Как отреагируют цены на заправках С 1 августа планируется вернуть запрет на экспорт бензина. Эта мера уже вводилась ранее и заметно отразилась на стоимости топлива. Сейчас на рынке тоже ждут перемен. Что будет с ценами? 12 июля, 09:19 С 1 августа появится новая мера поддержки топливного рынка. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В первой половине июля бензин подорожал. Как показывает статистика Росстата, средние потребительские цены с 1-го по 8 июля 2024 года выросли на 34 копейки — до 56,43 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 32 копейки и составили 52,17 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 33 копейки — до 57,02 рубля за литр, а Аи-98 — на 41 копейку, до 71,15.

В этой ситуации неудивительно, что профильные ведомства выступают за возобновление запрета на экспорт бензина с 1 августа. Такой запрет вводили в марте, а затем приостановили в мае. В конце июня стало известно, что приостановку запрета продлили до конца июля. И вот теперь ситуация изменится. С 1 августа запрет снова вступит в силу.

— Подобная мера уже вводилась, и эффект от неё кажется значительным. Цены на бензин, скорее всего, стабилизируются после введения запрета на экспорт топлива. Запрет будет, конечно, временный, и это значит, что может быть снят через один или два месяца. В зависимости от того, как будет складываться ситуация с запасами бензина. Если профицит топлива будет создан, то запрет на экспорт отменят. Сейчас же сложилась такая ситуация, что экспортные цены выгоднее для производителей, поэтому больше топлива отправляется за рубеж, — прокомментировал ситуацию руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Запрет на экспорт бензина призван насытить топливом внутренний рынок. Снижение возможности продавать на внешних рынках нарастит предложение внутри страны, что, в свою очередь, может скорректировать цены вниз. В условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, такое решение правительства должно сдержать цены как в оптовом сегменте, так и на заправках. В ближайший месяц мы можем увидеть снижение цен на бензин в пределах одного рубля за литр. Такой прогноз сделал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

На оптовых ценах на бирже запрет скажется очень положительно. В целом ожидается, что биржевые цены на бензин на время действия запрета могут снизиться на 5–10%. На розничных ценах бензина запрет экспорта отразится в меньшей степени. Прежде всего потому, что они сдерживаются демпфером. Высокие цены на нефть тоже оказывают влияние на предложение бензина на внутреннем рынке, ограничивая производство нефтепродуктов. Поэтому сильного обвала как биржевых, так и розничных цен на бензин ожидать не следует. Такое мнение высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева